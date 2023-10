Danneggiano la segnaletica della stazione ferroviaria: due minorenni denunciati

Due ragazzi, rispettivamente di 15 e 16 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Budrio e della Compagnia di Molinella per pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento in concorso.

Le indagini sono partite in seguito alla segnalazione di un operatore ferroviario, un 35enne italiano, il quale ha raccontato ai militari che la sera del 10 ottobre è stato contattato dal CEI (Coordinatore Esercizio Infrastruttura) per un guasto sulla linea Bologna-Portomaggiore alla stazione ferroviaria di Budrio. L’uomo si è quindi recato sul posto per verificare il malfunzionamento e ha notato che qualcuno aveva rimosso le protezioni dei regolatori di potenza del segnale di partenza del binario 1, guasto che aveva causato diversi ritardi sulla tratta e che aveva fatto scattare una serie di procedure di sicurezza per evitare un disastro ferroviario.

Con l’ausilio delle telecamere di sicurezza, i Carabinieri hanno visto due ragazzi con il volto coperto aggirarsi sul posto. Identificati, i due giovani sono stati invitati a presentarsi in caserma con i rispettivi genitori.