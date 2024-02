Entrano al Cierrebì e distruggono tutto: quattro minorenni denunciati | FOTO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Quattro minorenni, tutti italiani, sono stati denunciati per danneggiamento e invasione di terreni ed edifici.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, giovedì 8 febbraio, quando una residente in via Marzabotto ha sentito dei forti rumori metallici provenire dall’interno del Cierrebì. La donna ha quindi chiamato il 113, comunicando agli agenti che, tra l’altro, non era la prima volta che accadeva. La polizia si è quindi recata sul posto, trovando i quattro giovani intenti a distruggere con un palo di metallo le porte, le finestre e i sanitari dell’impianto sportivo ormai abbandonato. Inoltre, nelle tasche dei ragazzi, sono stati trovati un cacciavite ed un piccolo quantitativo di hashish. Tutti e quattro sono stati denunciati per danneggiamento e invasione di terreni ed edifici.