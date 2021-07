Grandine, Coldiretti: "Milioni di danni in Emilia-Romagna"

Chicchi di grandine "grandi come albicocche" hanno colpito le colture dell'Emilia-Romagna- in particolare nelle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara- danneggiando "campi di pomodori, cocomeri, meloni, mais, pere, barbabietole, zucche e patate" e provocando "milioni di danni, fra quelli procurati alle colture e quelli riportati dalle attrezzature agricole e dalle strutture".

Questo il primo bilancio stilato dalla Coldiretti regionale dopo la grandinata che si è abbattuta nel pomeriggio sull'Emilia-Romagna, una "tempesta di piena estate che conferma la tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con un'elevata frequenza di eventi estremi".

Entra più nello specifico la Coldiretti ferrarese, segnalando che il maltempo "si è abbattuto tra i Comuni di Voghiera, Portomaggiore ed Ostellato", e aggiungendo che, anche se "al momento i danni non sembrano estesi, dove la grandine ha colpito sono certamente rilevanti, e già nelle prossime ore i tecnici saranno in campo per le valutazioni del caso". Nel dettaglio, spiega l'associazione, il temporale "ha interessato colture e strutture di alcune frazioni dei Comuni di Portomaggiore (Portomaggiore e Runco), Voghiera (Montesanto) e Ostellato (Dogato)".

E se "per la gran parte del territorio l'arrivo della pioggia è una buona notizia, per gli agricoltori che si sono trovati con colture danneggiate e reti sfondate dal peso della gradine, scesa in brevissimo tempo e con dimensioni notevoli, si tratta di una calamità, un'ulteriore mazzata per gli impianti di frutteto, già in sofferenza per le gelate primaverili e l'attacco di insetti e funghi". La ricognizione delle zone interessate, concludono da Coldiretti, "è ancora in corso, e nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso delle aree e dell'entità dei danni.

(Agenzia Dire)