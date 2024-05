Danni maltempo, argini e strade danneggiate: 17 cantieri al via nel Bolognese

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Via libera della Regione al piano da 11,5 milioni di euro per 176 interventi su strade, infrastrutture e corsi d’acqua danneggiati dalle piogge di ottobre e novembre 2023. I cantieri interesseranno le province di Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena, Bologna e Ravenna. Il piano di interventi è stato predisposto dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in collaborazione con tutti i soggetti attuatori. Gli interventi dovranno essere affidati entro 90 giorni e completati nell’arco di 18 mesi. Oltre 82mila euro destinati a famiglie evacuate dalle proprie abitazioni: entro il 20 maggio le domande per richiedere il contributo.

Il dettaglio dei lavori nel Bolognese

I lavori finanziati per il territorio metropolitano di Bologna sono 17 interventi, per 748.845 euro totali, e saranno compresi nei Comuni di Alto Reno Terme, Borgo Tossignano, Gaggio Montano, Imola e Marzabotto.

Nel dettaglio, nel territorio di Alto Reno Terme sono finanziati sette interventi, per complessivi 470mila euro: il ripristino del muro di contenimento della strada comunale di Via Pace e dell’impianto di illuminazione pubblica a Porretta Terme (30mila euro); sempre a Porretta, il ripristino della barriera paramassi a protezione della strada comunale, dell’abitato e della ferrovia, in località Casa Cardella (100mila euro), il ripristino dei danni in località Castelluccio tramite risagomatura dei rii e il rifacimento del sistema di regimazione delle acque e del piano viabile, in località Castelluccio (60mila), il ripristino dei danni causati in località Corvella (Casa Maggio) dalla rottura del sistema di regimazione delle acque (60mila).

A Granaglione, sono finanziati interventi di ripristino della strada comunale di collegamento alle località Lazzaroni, Begorri, Maremmani e Pacchioni e del sistema di regimazione delle acque (72mila euro); vari ripristini di danni alle infrastrutture pubbliche e al sistema di regimazione delle acque in diverse località del territorio di Granaglione (Ponte della Venturina, Borgo Capanne, Varano, Molino del Pallone, Biagioni, Casa Chierici, Casa Poli, Poggignocco, Logacci, Casa Forlai, Casa Nibbio, Casa Calistri, Casa Lazzaroni, Casa Poggioli, Casa Moschini, Casa Trogoni, Monte Cavallo, Casa Piattella), per complessivi 110mila euro. Sono approvati anche lavori di somma urgenza per la riparazione e la messa in sicurezza di tratti stradali comunali danneggiati dall’evento meteorologico, in varie località di Alto Reno Terme (38mila euro).

A Borgo Tossignano è finanziato un intervento per ripristino del parapetto del ponte comunale di via Rineggio, per 100mila euro.

A Gaggio Montano sono approvati due interventi (70mila euro) per ripristinare la viabilità e il corretto deflusso dell’acqua, in località Silla-Marano (50mila euro) e per rifare l'attraversamento stradale e il sistema di regimazione delle acque di via Kennedy e di via Giovanni XXIII, in località Silla (20mila euro).

A Imola sono finanziati cinque interventi per vari interventi realizzati in emergenza o a seguito (la predisposizione e il posizionamento dei sacchi di sabbia a protezione del quartiere Campanella, il ripristino della carreggiata di via Kennedy e la pulizia del manto stradale, il ripristino della copertura della scuola secondaria Orsini, la rimozione degli accumuli di legna dal lungofiume e dai piloni dei ponti nel tratto urbano del fiume Santerno), per complessivi 94.204 euro. A Marzabotto sono finanziati due interventi urgenti (la pulizia di accumuli di legname dal ponte ciclopedonale in località Allocco e dal ponte del Piccolo Paradiso nell'alveo del torrente Setta), per complessivi 14.640 euro.