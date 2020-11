Ricettazione, due 'rider' denunciati: incastrati dal database di biciclette rubate 'Bologna Bike Watch'

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno denunciato un 25enne con precedenti di polizia e un 21enne incensurato, per ricettazione. E’ successo durante un’indagine che i militari avevano avviato grazie a una segnalazione di “Bologna Bike Watch”, database di biciclette rubate. I due “Rider”, che lavorano per un’azienda di consegne di cibo a domicilio, sono stati trovati in possesso di quattro biciclette, due delle quali erano state rubate di recente a Bologna a dei cittadini che ne avevano denunciato il furto. Gli altri due veicoli, essendo di provenienza sospetta, sono stati comunque sequestrati dai Carabinieri della Stazione Bologna in attesa di altri accertamenti. Le due biciclette rubate saranno restituite ai legittimi proprietari.