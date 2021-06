Imprese, la Datalogic dice sì all'hub vaccinale

La multinazionale Datalogic si candida ad ospitare un hub vaccinale. L'azienda bolognese, specializzata nella produzione di lettori di codici a barre, ha aderito alla campagna interaziendale organizzata da Confindustria Emilia, in appositi hub destinati ai dipendenti e collaboratori delle imprese.

"Fin dall'inizio della pandemia abbiamo sentito il dovere etico e civico di contribuire concretamente alla dura battaglia contro il Coronavirus – spiega Valentina Volta, ad del gruppo, come riporta l'agenzia Dire –, la nostra principale preoccupazione, ovviamente, è stata e resterà sempre quella di salvaguardare i dipendenti e più in generale la nostra comunità.

Inoltre, è di vitale importanza creare le condizioni idonee a ridare un forte slancio all'economia, anche su base locale. La sinergia tra imprese e collettività è la chiave di volta per vincere questa sfida".

"Oltre ad avere posto in atto tutte le indicazioni di prevenzione internazionali, nazionali e locali, fin da subito abbiamo incoraggiato l'adozione dello smart working all'interno della nostra azienda. Questa scelta si è dimostrata determinante nell'ostacolare i contagi interni ed è anche un'opportunità per venire incontro alle esigenze di flessibilità dei dipendenti", racconta Volta.

Datalogic lo scorso anno ha donato un consistente numero di lettori di codici a barre e mobile computer al Policlinico Sant'Orsola e a diverse strutture ospedaliere lombarde e nel resto del Nord Italia, progettati per l'adempimento efficiente e sicuro delle attività sanitarie.

"Nel nostro settore stanno arrivando segnali di ripresa. Datalogic ha chiuso il primo trimestre 2021 con un aumento dei ricavi del 13,6% rispetto a quelli relativi ai primi tre mesi dello scorso anno. Un altro passo fondamentale per consolidare questo trend molto positivo è proprio l'adesione alla campagna vaccinale", conclude l'amministratrice delegata. (Foto agenzia Dire)