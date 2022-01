Morto David Sassoli, il saluto della politica locale al presidente del parlamento Europeo

Politica regionale e locale sgomenta di fronte alla notizia della morte del presidente del parlamento europeo David Sassoli. L'ex anchor man del Tg1, che nel 2009 ha iniziato una brillante carriera da parlamentare europeo è deceduto ad Aviano dopo un riaggravamento dei postumi di una polmonite da legionella, dalla quale sembrava inizialmente essersi ripreso.

65 anni, fiorentino di nascita ma romano di adozione, Sassoli ha iniziato a fare il giornalista nei primi anni '80, pr poi entrare in Rai nel 1992, fino ad arrivare a essere il conduttore serale del Tg1. Nel 2009 il primo mandato da europarlamentare, poi una parentesi come possibile candidato sindaco alle primarie del Pd romano nel 2013. Infine un nuovo mandato da europarlamentare nel 2014, e un terzo nel 2019, dove venne eletto presidente del parlamento europeo.

David Sassoli morto: i messaggi di cordoglio bipartisan

"Sono incredula e sconvolta per la scomparsa così improvvisa e dolorosa del Presidente David Sassoli. Un grande uomo, umile e buono, che ha riscritto la storia dell’Europa in una delle fasi più difficili della sua storia. Un onore per me essere stata tua collega a Bruxelles e ora una profondissima tristezza. Ciao #David" è il messaggio della bolognese Elisabetta Gualmini, europarlamentare emiliana.

"David era anche un amico dell'Emilia-Romagna. Qui è venuto spesso, ogni volta che veniva chiamato, lui c'era. A Marzabotto, per la commemorazione dell'eccidio nazifascista. O come la scorsa estate, insieme a Ursula Von der Leyen in una giornata emozionante e indimenticabile al campo di prigionia di Fossoli." ricorda il governatore Stefano Bonaccini. "Mancherai a tutti noi David", conclude.

Parole di commiato provengono anche dal deputato ed ex assessore bolognese Luca Rizzo Nervo. "La morte di David Sassoli getta nello sconforto più profondo. Sassoli è stato un punto di riferimento non solo per i progressisti europei ma per tutti e tutte le europee che tengono a libertà e democrazia. Un servitore delle istituzioni. Nulla colmerà il vuoto lasciato, non ci resta che lottare per un'Europa più giusta: quella che sognava lui"

Anche un altro ex assessore bolognese Marco Lombardo, passato dal Pd ad Azione, ricorda Sassoli: "Per anni volto del TG1, Presidente del Parlamento europeo, ma soprattutto un uomo perbene che credeva davvero nel sogno europeo".

Il commiato collettivo attraversa tutto l'arco politico. Per il deputato di Fratelli D'Italia Galeazzo Bignami Sassoli era "un avversario onesto e leale. Una brava persona", per Lucia Borgonzoni un "politico serio e competente".

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi pomeriggio interverrà alle commemorazioni del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, che si svolgeranno alla Camera dei Deputati dalle ore 15.20, e al Senato dalle ore 16.30.