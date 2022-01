Morte David Sassoli, no vax 'felici': Bonaccini furioso

"Infangano persino David Sassoli persona colta, gentile e perbene come pochi, per proseguire la delirante narrazione no-vax. Qui un esempio tra i troppi che si vedono in queste ore sul web. Un solo commento: schifo". Così sbotta sui social il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, pubblicando il fermo-immagine di un utente Twitter felice per la scomparsa del politico.

Nel frattempo, continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per la scomparsa di Sassoli dal mondo politico dell'Emilia-Romagna. "Una notizia che sconvolge e addolora profondamente- commenta la presidente dell'Assemblea legislativa regionale, Emma Petitti- ha svolto il suo ruolo di presidente del Parlamento europeo in modo impeccabile e il suo impegno politico si è sempre connotato per essere autenticamente al servizio dei cittadini. Ci mancherai caro David". Per la capogruppo del Pd in Regione, Marcella Zappaterra, la morte di Sassoli "non può che rattristarmi. Da giornalista e volto del Tg1 della sera, è diventato una presenza familiare nella nostra quotidianità. Da politico, ha saputo distinguersi per la sua autorevolezza, umanità e umiltà. È stato un vero uomo delle Istituzioni, capace di avvicinare gli italiani al Parlamento europeo. La sua prematura scomparsa priva l'Italia e l'Europa di una personalità di spicco e di grandissimo spessore".