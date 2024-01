Davide Ferrerio in coma per uno scambio di persona, processo in Corte d'appello

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bisognerà attendere. Rinviato al 28 febbraio, dopo la richiesta della difesa di riaprire l'istruttoria dibattimentale, il processo d'appello a Nicolò Passalacqua, il 22 anni originario di Colleferro condannato in primo grado a 20 anni e 4 mesi con il rito abbreviato per il tentato omicidio di Davide Ferrerio, il 21enne bolognese in coma irreversibile dall'11 agosto 2022 dopo una brutale aggressione avvenuta a Crotone. Davide si ritrovò al centro dell'agguato a causa di uno scambio di persona. Non era infatti lui l'obbiettivo dell'aggressore. Passalacqua -secondo le ricostruzioni - avrebbe colpito Ferrerio pensando fosse l'uomo che infastidiva sui social una conoscente.

Ieri alla corte d'appello di Catanzaro presentate due istanze: una per l'esclusione dal processo delle parti civili di comune e provincia di Crotone e del comune di Bologna. L'altra per l'acquisizione di una consulenza medica sullo stato di salute di Davide. Consulenza che non ha fatto parte del processo di primo grado ma è entrata nel processo parallelo che vede coinvolta la mamma della ragazza al centro della storia, imputata insieme al compagno di concorso anomalo in tentato omicidio.

Secondo la difesa di Passalacqua la consulenza sostiene che il 22enne non abbia colpito alle spalle come affermato in primo grado, ma abbia sferrato un pugno che ha causato la caduta di Ferrerio facendogli sbattere la testa e causando il trauma che ha portato al coma.

Gli avvocati della famiglia Ferrerio, invece, hanno contestato la richiesta, ritenendo errata la ricostruzione del medico legale in quanto" non è un perito informatico", e hanno sostenuto che avendo Passalacqua scelto il rito abbreviato e non avendo chiesto una perizia informatica sulla ricostruzione video dei fatti in precedenza, non sia ora possibile acquisirla .

Bisognerà adesso attendere fine febbraio, data entro la quale la corte renderà note le decisioni. Qualunque essa sia resta il fatto che niente potrà restituire a Davide ciò che gli è stato tolto. Come ha sottolineato la mamma nei mesi scorsi, asserendo che ad ogni modo l'ergastolo vero - in questa terribile vicendav - lo stia vivendo in primo luogo la famiglia Ferrerio.