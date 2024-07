QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Condanna ridotta da 20 e quattro mesi a 12 anni di otto mesi di reclusione a Nicolò Passalacqua, il 24enne ritenuto il responsabile del tentato omicidio di Davide Ferrerio, il 21enne bolognese in coma irreversibile dall’agosto 20220 dopo una brutale aggressione avvenuta a Crotone. Come scrive l’Ansa, la Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta da Giancarlo Bianchi, ha emesso la sentenza in cui viene rivista la pena inflitta al giovane originario di Colleferro dopo il processo abbreviato in primo grado. Rimane la conferma della colpevolezza ma cade l’aggravante della minorata difesa.

Secondo le ricostruzioni, Ferrerio fu aggredito perché si trovò al centro di uno scambio di persona. Non era infatti lui l’obiettivo di Passalacqua, che lo avrebbe colpito pensando fosse un altro: il 32enne Alessandro Curto che aveva infastidito sui social network una ragazza (che all’epoca aveva 17 anni) utilizzando un falso nome. Per questo la madre della giovane, Anna Perugino, aveva organizzato l’incontro punitivo. Perugino sarebbe poi stata condannata in primo grado a otto anni per lesioni gravissime.

L’appuntamento, quella sera, era davanti al tribunale di Crotone, dove Passalacqua, il compagno di Anna Perugino Andrej Ganju (assolto in primo grado) e alcuni parenti stavano aspettando Curto. L’uomo incrociò il branco poco prima e, dopo aver capito che si stava infilando in una trappola, si è defilato inviando poi un messaggio alla 17enne dicendo di essere vestito con una “camicia bianca”. Lo stesso capo indossato da Davide che, completamente estraneo alla vicenda, proprio in quel momento è passato nello stesso tratto di strada. Ed è stato aggredito da Passalacqua con un calcio alle costole e un pugno alla testa prima di crollare a terra e picchiare il capo sull’asfalto.

“Possiamo ritenerci soddisfatti - ha detto l'avvocato Salvatore Iannone, difensore di Passalacqua - da quello che la Corte ha fatto, cioè infliggere la pena che ci saremmo aspettati in primo grado. Rimane l'amaro in bocca per la mancata riqualificazione in lesioni del reato contestato”

Di sentimento opposto la dichiarazione della famiglia, fatta per bocca del legale di parte civile Fabrizio Gallo, che rappresenta il padre di Davide: “La famiglia Ferrerio è scontenta di questa sentenza, nonostante dal punto di vista giuridico possiamo dirci parzialmente soddisfatti perché la qualificazione del reato di tentato omicidio è rimasta”.