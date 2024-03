QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una condanna a 12 anni di carcere per concorso morale in tentato omicidio. È questa la pena chiesta dal pubblico ministero di Crotone, Pasquale Festa, a conclusione della sua requisitoria nel processo a carico di Anna Perugino. La 42enne, a quanto riporta il sito dell’Ansa, è accusata di aver organizzato il blitz nei confronti di Davide Ferrerio, il ragazzo bolognese selvaggiamente aggredito nell'agosto del 2022 mentre si trovava in vacanza in Calabria. Da allora Davide è in coma irreversibile.

Il perché dell’agguato

Davide, tifosissimo del Bologna, era stato picchiato per uno scambio di persona. L’imputata è la madre di una ragazza che all’epoca dei fatti aveva 17 anni. E che aveva intrecciato una relazione sui social con un 31enne, Alessandro Curto. Per questo la mamma della ragazza ha organizzato un appuntamento per scoprire chi fosse il misterioso corteggiatore. Così, insieme ad un gruppo di parenti e al 23enne Nicolò Passalacqua (per la spedizione punitiva condannato a 20 anni e 4 mesi) si è recata all'appuntamento dove hanno incrociato Curto. L'uomo ha capito di rischiare di infilarsi in una trappola e si è defilato inviando poi un messaggio alla giovane dicendo di essere vestito con "una camicia bianca". Lo stesso capo indossato da Davide che, completamente estraneo alla vicenda, proprio in quel momento è passato nello stesso tratto di strada. Ed è stato aggredito da Passalacqua con un calcio alle costole ed un pugno alla testa.

Il pm ha anche sollecitato per Andrei Gaiu, il compagno della mamma della ragazza, una condanna a 4 anni e 8 mesi. Per la pubblica accusa i due imputati avrebbero istigato Passalacqua, spingendolo ad organizzare la spedizione punitiva.

L’imputata e la sua “subcultura violenta”

Per il pm, inoltre, "non si possono concedere attenuanti per Anna Perugino” che avrebbe “tentato di manipolare il collegio con le dichiarazioni spontanee sostenendo, che lei non è violenta". Questo dimostra "una spiccata pericolosità sociale con l'adesione totale a subcultura violenta". Del compagno della donna, invece, il magistrato ha rilevato "una condotta che tradisce volontà lesiva e diventa un modello" che ha spinto Passalacqua “a fare altrettanto per analogia di comportamento". Sulla stessa line anche le parti civili. La famiglia di Davide ha chiesto poi 1,8 milioni di risarcimento, mentre 100 mila euro andrebbero a risarcire il danno di immagine dei Comuni di Crotone e Bologna e dalla Provincia di Crotone.