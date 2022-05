Appalti, Begaj (Coalizione Civica): “Clausole sociale argine per la legalità”

Parte da Bologna la proposta a Parlamento e Governo per togliere la non obbligatorietà delle clausole sociali nel DDL Appalti. A intervenire sul tema è Detjon Begaj, capogruppo di Coalizione Civica: “Il Ddl Ac 3514, nel tentativo di superare le incertezze applicative del passato, di allinearsi al diritto europeo, di assicurare la piena apertura alla concorrenza, di sburocratizzare la pubblica amministrazione semplificandone le istruttorie – ha dichiarato Begaj all’Agenzia Dire - procede di fatto in direzione di una vera e propria deregulation, eliminando uno strumento indispensabile che garantisce trasparenza, legalità, rispetto dei contratti e contrasto al lavoro nero e alle infiltrazioni mafiose".

DDL Appalti, i rischi senza obbligatorietà di clausola sociale

Alti i rischi che, secondo Begaj, si correrebbero con questa miisura: "Si rischia di favorire le esternalizzazioni, il decentramento, gli appalti al massimo ribasso e la proliferazione dei subappalti, un maggiore sfruttamento e ricattabilità dei lavoratori" avverte il consigliere comunale. "Raccogliamo pertanto il grido di allarme di tutti i sindacati confederali e di base – ha concluso Begaj – e chiediamo al Parlamento e al Governo di rimuovere la non obbligatorietà delle clausole sociali, perché Coalizione Civica e tutta la maggioranza stanno dalla parte dei lavoratori".