Covid, consigliere De Biase: "Daspo per gli irresponsabili"

Una punizione severa quella proposta durante l'intervento in Consiglio comunale dal consigliere Gian Marco De Biase (al centro Bologna). "Vorrei sottolineare come si debba continuare a usare il pugno duro con chi non rispetta le norme di prevenzione": ci sono persone che insistono nei loro comportamenti "irresponsabili", non pensando alle categorie più a rischio, come gli anziani, "studenti che fanno feste e assembramenti che hanno il sapore della sfida". Per questi le sanzioni evidentemente non bastano: "bisogna arrivare al Daspo urbano perché il sacrificio di tanti non venga vanificato da quei pochi negazionisti che se ne infischiano delle evidenze scientifiche?".

De Biase parla anche delle Rsa: "Il Covid-19 ci ha detto che il modello delle Rsa è profondamente sbagliato perché si è creata la devastante sovrapposizione tra il dolore e la sofferenza, che non sono la stessa cosa" e quindi "orari e limitazioni nelle visite parentali e una forzata condivisione degli spazi alzano una barriera tra l'anziano e i suoi parenti, vanno assolutamente ripensati". Come? Seguendo il modello dell'Ant, che fa assistere le persone direttamente a casa, ovviamente quando é possibile.

Sempre il Covid "ci ha detto che gli enti locali hanno un compito importante nella tutela della vita, il welfare, per cui mi auguro che questa amministrazione, che tante volte si è dichiarata in sintonia con l'arcivescovo Zuppi, raccolga l'appello e avvii un percorso nuovo per arrivare a un deciso cambio di passo".