Covid, Fenucci in isolamento in attesa dei tamponi: ieri ha visto De Laurentiis

Claudio Fenucci, l'amministratore delegato del Bologna, è in isolamento fiduciario perché ieri ha visto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al coronavirus.

I due ieri hanno infatti preso parte all'assemblea di Lega Calcio a Milano e, come da protocollo, ora l'ad rossoblù starà in isolamento in attesa dell'esito del doppio tampone.

I partecipanti non avevano l'obbligo di indossare la mascherina perché sedevano distanziati a un metro e mezzo l'uno dall'altro.