Debito di droga da 10mila euro per lui: la madre tende la trappola agli aguzzini

Non ha perso il sangue freddo, e dopo aver preso un po' di tempo, con l'aiuto dei carabinieri ha teso una trappola ai suoi aguzzini. Parte con un debito da 10mila euro e la reazione di una madre il fatto di cronaca verificatosi sabato scorso in San Donato, il cui epilogo ha visto i militari dell'Arma portare in cella un 33enne bolognese e un 53enne cittadino tunisino, entrambi arrestati per tentata estorsione aggravata in concorso.

I due, secondo le accuse, avrebbero minacciato di brutte conseguenze madre e figlio, se non avessero saldato un debito di droga -contratto dal figlio, un 39enne invalido- dalla cifra ragguardevole. Infatti, verso le ore 10:30 circa di sabato 15 luglio, il 33enne, uomo di corporatura robusta e con vistosi tatuaggi colorati sulle braccia, qualificatosi con il nome di “Marco”, a suo dire di origine italo-albanese, si è presentato presso l’abitazione della donna, una 63enne di origine uruguaiana, residente a Bologna da tempo.

L’uomo ha chiesto alla donna di saldare i 10mila euro. Lei, sotto la minaccia dell’uomo che l’ha intimorita più volte, facendole intendere i rischi per l’incolumità sua e del figlio, che avrebbe corso se non avesse ottemperato alla richiesta di denaro, ha riferito di non avere quella disponibilità economica, invitando “Marco” a ritornare in serata per prendersi, come acconto, 500 euro. Subito dopo la donna ha chiesto aiuto ai carabinieri e, previ accordi tra loro, ha prelevato denaro contante per un totale di 500 euro, suddiviso in 10 banconote da 50 euro ciascuno.

Alle successive ore 21 circa, il sedicente “Marco”, accompagnato da un altro uomo (il 53enne tunisino), il quale ha riferito di essere suo “zio”, si sono recati presso l’abitazione della donna, e con toni palesemente accessi e minacciosi, le hanno nuovamente intimato di saldare al più presto il debito di droga del figlio, riferendole che aveva solo due giorni di tempo per poterlo fare, onde evitare “spiacevoli conclusioni”. La donna consegnava così a “Marco” la busta gialla con all’interno le 10 banconote da 50euro, preventivamente fotocopiate dai militari come segno identificativo e di riconoscimento delle stesse. Poco dopo i militari, nascosti poco lontano, sono intervenuti, bloccando i due e recuperando la busta gialla con all’interno il denaro. Entrambi gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Bologna in attesa della convalida dell’arresto.