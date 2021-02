Nuovo decreto covid: spostamenti vietati fino al 27 marzo, oggi il Consiglio dei Ministri

Potrebbe essere licenziato oggi, 22 febbraio, il primo decreto del governo Draghi che prorogherebbe di un mese, fino al 27 marzo, il divieto di spostamento tra regioni che scade il 25 febbraio, almeno da quanto si apprende.

Ogni nuovo decreto e nuovo Dpcm verrebbe approvato almeno una settimana prima dell'entrata in vigore, e, contestualmente, verranno deliberati i ristori per gli esercizi penalizzati.

Intanto ieri sera le Regioni hanno bocciato l’ipotesi di far scattare un’unica zona arancione nazionale (la cosiddetta zona arancione scuro del presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini) e chiedono di semplificare e correggere il modello della divisione dell’Italia in tre colori, rivedendo i criteri e i 21 parametri di classificazione.

In pratica, il nuovo criterio potrebbe essere "chiudere oggi per aprire a fine marzo", sperando in un rallentamento dei contagi. Il divieto di spostamento tra regioni che scade a fine mese - e che il Consiglio dei ministri di questa mattina dovrebbe licenziare - conterrebbe un prolungamento delle restrizioni sugli spostamenti.