Ecco cosa prevede il 'decreto maltempo' approvato oggi

Il governato dell'Emilia Romagna , Stefano Bonaccini,.ha incontrato la Premier, Giorgia Meloni per fare un punto sulla situazione post alluvione in Emilia Romagna. Il summit al termine del consiglio dei ministri durante il quale il Governo ha discusso del primo pacchetto di misure da stanziare a supporto della nostra Regione, mettendo già in conto la necessità di dovere intervenire nuovamente una volta che il bilancio dei danni sarà più chiaro.

Nel decreto approvato oggi ad hoc per fronteggiare l'emergenza tra i punti salienti vi sono:

Estensione dello stato di emergenza già previsto il 4 maggio. Il numero dei comuni coinvolti ora dovrebbe superare i cento.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, fino a ottobre o novembre.

Sospensione dei processi.

Cassa integrazione per le aziende la cui attività è bloccata.

Possibilità di recuperare le prove dei concorsi pubblici per i candidati che vivono nei Comuni alluvionati.

La sospensione dei mutui dei privati non dovrebbe entrare nel decreto, ma in un accordo con l'Abi.

Nuovo decreto maltempo Emilia Romagna, Meloni illustra tutte le misure:

Miliardi di euro per la ricostruzione

Dopo il Consiglio la premier e alcuni ministri hanno incontrato il governatore , accompagnato dai sindacati e dal mondo produttivo locale. Bonaccini ha presentato al Governo un documento con quelli che sono ritenuti punti cardine per il post emergenza. Tra questi la richiesta di un commissario alla ricostruzione e il "Patto per il Lavoro e per il clima" e ha sottolineato: "Questo è un primo decreto, ne servirà poi uno per la ricostruzione". E ha ricordato: "Serviranno tante risorse, parliamo di miliardi di euro di danni". Sotto la voce ricostruzione, ha aggiungo il Governatore, ci sono il tema delle frane, dei fiumi e delle strade e viabilità.

"Danni così sulle strade non li vedevamo dalla Seconda Guerra Mondiale"

Sulla enormità dei danni è intervenuto anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. "Nell'area metropolitana di Bologna abbiamo problemi soprattutto nell'imolese per le frane, per le strade ammalorate o interrotte, per i ponti che sono crollati. I numeri che stanno emergendo in queste ore sono molto impegnativi". Così il primo cittadino a margine della presentazione della 40esima edizione del Cersaie, la fiera della ceramica in programma a BolognaFiere dal 25 al 29 settembre. Poi ha aggiunto: "Le risorse che serviranno per fare risollevare l'Emilia-Romagna sono ingenti, non serviranno milioni di euro ma miliardi di euro. I danni che abbiamo visto sulle strade delle aree colpite non li vedevamo dalla Seconda Guerra Mondiale".

Una prima stima della Regione fatta nei giorni scorsi parlava di 620 milioni di danni solo per strade e ferrovie . All'ombra delle Due Torri pure si erano ipotizzate delle prime - prvvisorie - cifre, sull'ordine di 110 milioni di euro riferiti ai soli danni su strade comunali e provinciali.

Alluvione, info utili

Storie e testimonianze tra acqua e fango