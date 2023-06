Decreto maltempo, le risorse sono inferiori ai 2,2 miliardi di euro annunciati dal Governo

Non c’è solo il problema dei Comuni tagliati fuori dalle risorse, con i sindaci impegnati in queste ore a scrivere alla Regione affinché la lista venga allungata. Un ulteriore problema potrebbe arrivare dallo stanziamento complessivo stanziato dal Governo per l’alluvione in Emilia-Romagna. La premier Giorgia Meloni ha ripetuto in più occasioni che la cifra destinata all’emergenza maltempo di maggio era pari a 2 miliardi, poi saliti a 2,2 miliardi di euro. Ma secondo il sito di fact-checking Pagella Politica le risorse a disposizione sono meno.

L'annuncio in conferenza stampa

L’annuncio del provvedimento a sostegno dei territori colpiti era stato dato dal presidente del Consiglio in conferenza stampa lo scorso 23 maggio, presenti anche il governatore Stefano Bonaccini e le parti sociali dell’Emilia-Romagna, salite assieme a Palazzo Chigi visto il particolare momento di emergenza. In quell’occasione erano stati spiegati gli interventi di massima, mentre per i dettagli era attesa la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 1° giugno.

Il fact-checking

E con le cifre ufficiali, secondo il fact-checking di Pagella Politica, la cifra in realtà ammonta a circa 1,6 miliardi di euro, quindi più bassa di almeno mezzo miliardo di euro. E le risorse recuperate tagliando da vari fondi. Secondo questa verifica, lo stanziamento maggiore è di 620 milioni di euro e riguarda la cassa integrazione emergenziale per i lavoratori colpiti dall’emergenza. Per il contributo ai lavoratori autonomi invece sono stati stanziati 250 milioni di euro. Mentre i tagli effettuati riguardano, ad esempio, il Fondo di integrazione salariale (FIS), il Fondo sociale per occupazione e formazione, il “bonus sociale” per il riscaldamento e lo sconto fiscale sui profitti delle aziende energetiche. Circa 150 milioni arrivano dai risparmi ottenuti con il taglio del reddito di cittadinanza.

Domani incontro tra Regione e Governo

Intanto domani il presidente Stefano Bonaccini sarà di nuovo a Roma per un confronto con il Governo sul dopo-alluvione. Si parlerà dell'atteso decreto sulla ricostruzione e la nomina di un commissario per gestire i provvedimenti del caso. "Rimaniamo naturalmente in attesa del decreto sulla ricostruzione, che auspichiamo arrivi in tempi rapidi e consenta di dare adeguate risposte a cittadini, imprese e comunità locali", afferma l'assessore al Bilancio Paolo Calvano.