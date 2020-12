Natale in zona rossa: ecco il testo completo del decreto

Il Decreto Natale, ovvero il decreto legge 18 dicembre n.172, che porta tutta l'Italia in zona rossa e arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio, è stato approvato dal consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entrerà in vigore da oggi, 19 dicembre.

La zona rossa viene proclamata sull'intero territorio nazionale dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, tranne che nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, quando sarà in vigore la zona arancione.

Nel decreto legge è però presente una deroga che permetterà a due persone di spostarsi per una volta al giorno per fare visita agli amici. Inoltre, in attesa delle risposte alle domande frequenti da parte del governo, è stato precisato che dal 21 al 6 gennaio sarà possibile sempre andare nelle seconde case, purché queste si trovino nella stessa regione della residenza.

Visite durante le feste

Si legge nel decreto: "Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi".

I comuni con meno di 5mila abitanti nel Bolognese

Borgo Tossignano, Camugnano, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo, Fontanelice, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Loiano, Lizzano in Belvedere, Monghidoro, Mordano, San Benedetto Val di Sambro.



