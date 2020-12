Mattarella firma il "decreto di Natale": dal 21 dicembre al 6 gennaio vietati gli spostamenti

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato nella serata del 2 dicembre il nuovo decreto legge che regola gli spostamenti durante le festività natalizie.

In attesa del nuovo DPCM che regolerà le misure di contenimento del contagio a partire dal 4 dicembre, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge che durante le feste natalizie limiterà gli spostamenti tra le regioni e comuni. Il provvedimento si applica su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio delle singole regioni.

Ecco i divieti

Vietati dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 spostamenti in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio 2021 anche gli spostamenti tra comuni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, esclusi gli spostamenti verso le seconde case in altra regione o provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.