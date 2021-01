Ancora 4 giorni "in rosso": in Emilia-Romagna i contagi tornano a salire

Sabato 2, domenica 3, martedì 5 e mercoledì 6 ancora in fascia rossa, mentre lunedì 4 gennaio sarà arancione, ma quello che si attende è la scadenza del decreto Natale, il 6 gennaio.

Con un Rt (indice di contagiosità) in aumento e con la curva dei contagi che non mostra la discesa sperata, si attendono i rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità per stabilire eventuali restrizioni o aperture.

Come da ultimo bollettino, i contagi in Emilia-Romagna sono tornati a salire, toccando quota 2.629, con un rapporto positivi/tamponi ben oltre la soglia del 10 per cento (il 1° gennaio al 22,9) a fronte di 11.372 tamponi molecolari, che si sommano ad altri 11559 tamponi rapidi.

Il bollettino di Capodanno parla anche di decessi, e qui i dati continuano a essere pesanti e in nuovo aumento: 70 morti in regione, con Bologna che da sola ne conta 34. Segue Ravenna con 18, Modena con nove, uno a Piacenza, 3 in provincia di Parma, 2 in provincia di Reggio Emilia, 2 a Forlì-Cesena. Nessun decesso invece nelle province di Ferrara e Rimini.

Dopo il 6 gennaio, dovrebbero tornare le "fasce", ma il governo attende i rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità per prendere eventuali ulteriori decisioni.

Come riferisce Ansa, l'Emilia Romagna ha una probabilità superiore del 50% di superare la soglia critica di occupazione dei posti letto in area medica in 30 giorni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva al 1° gennaio sono 231 (-2 rispetto a ieri), 2.643 quelli negli altri reparti Covid (+14). Nel paese, il bollettino del primo dell'anno ha fatto registrare 22.211 nuovi casi e 462 morti.

