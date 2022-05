Defibrillatore in tutte le farmacie: il progetto di Federfarma Bologna

Diffondere i defibrillatori all'esterno di tutte le farmacie, a disposizione 24 ore su 24. E formare i professionisti per offrire ai cittadini servizi di prevenzione, cura e pronto intervento nelle patologie cardiovascolari.

E' il progetto messo in piedi da Federfarma Bologna e presentato nell'ambito di Cosmofarma, la fiera di settore in corso a Bologna Fiere. L'iniziativa si chiama 'Farmacie cuore in salute' ed è, in sostanza, un programma triennale di alta formazione per le farmacie, che saranno così in grado di offrire alla popolazione servizi di prevenzione, cura e pronto intervento nelle patologie cardiovascolari.

Le farmacie che aderiscono al progetto saranno dotate di un defibrillatore a disposizione della cittadinanza h24. Il triennio di formazione dovrebbe partire nella seconda metà di quest'anno.

"Il progetto - dichiara Gian Matteo Paulin, segretario di Federfarma Bologna - ha uno straordinario duplice obiettivo: da una parte aumentare la rapidità nella gestione delle emergenze grazie ad una rete capillare di Dae distribuiti sul territorio a fianco delle farmacie, dall'altra potenziare la cultura della prevenzione dell'intera popolazione attraverso presidi sanitari, le farmacie, abitati da operatori sanitari specializzati sui temi cardiovascolari, i farmacisti".

"E queste due strade porteranno senza alcun dubbio all'abbattimento dell'indice delle patologie. Con le nostre farmacie siamo pronti per acquisire nuove competenze ed offrire al cittadino servizi ad alto valore sanitario, lo abbiamo dimostrato proprio negli ultimi due anni, sempre a fianco delle Istituzioni e vicino ai cittadini: oggi con i tamponi e vaccini, domani per ottenere una città cardioprotetta".

I partner sono Società Italiana Cardiologia, Pubblica Assistenza, Piccoli Grandi Cuori Onlus, Ausl, Comune e Città Metropolitana di Bologna. (Dire)