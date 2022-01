Vergato ha tre nuovi defibrillatori grazie a una donazione

Il comitato soci Emil Banca di Vergato ha donato all’amministrazione comunale tre defibrillatori che sono stati collocati uno sotto il portico del Municipio e, per evitare il danneggiamento, è stato sistemato all’interno di una teca allarmata. Una posizione strategica che permette, in caso di necessità, di essere utilizzato dalle persone formate e competent, così come spiega una nota.

Un secondo apparecchio è portatile ed è stato dato in dotazione ai veicoli di servizio della Polizia Locale, per l’eventuale utilizzo durante i normali pattugliamenti o in occasione di manifestazioni pubbliche sull’intero territorio comunale; un terzo infine è stato consegnato al Gruppo Alpini di Vergato per essere posizionato presso la loro sede.

Nel ringraziare Emil Banca per la donazione il sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri, ha dichiarato: “In certe situazioni il primo soccorso è fondamentale per questo per la comunità è importante avere tre defibrillatori in più e in luoghi strategici sul territorio comunale”.

Alla cerimonia oltre al sindaco e al direttore generale erano presenti le forze di polizia locali, i rappresentanti delle associazioni di volontariato locale e territoriale.