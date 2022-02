Degrado in Viale Barozzi. Rabbia dei residenti: "Ecco in che situazione siamo costretti a vivere" | FOTO

"Ho già provveduto a fare una segnalazione al comune di Bologna, ma ahimè senza nessun risultato. Abito in viale Masini e sono stata costretta due volte a richiedere l'intervento di polizia o di pulizia per quanto riguarda il degrado e la sporcizia a cui dobbiamo ogni giorno convivere. Qui intorno, in via Jacopo Barozzi, oltre ai senzatetto si possono trovare siringhe e varie bottiglie di birra, come si vede dalle foto (in basso, ndr) che ho scattato per mostrare appunto in che situazione siamo costretti a vivere".

Sono le parole di denuncia di chi abita a pochi passi dal centro città, e poco distante dalla stazione centrale, tra cumuli di sporcizia, siringhe e bivacchi di senzatetto davanti ai portoni delle abitazioni. A segnalarci la situazione è Giorgia, che da 28 anni risiede nella zona. "Purtroppo è sempre stata un'area degradata, ultimamente la situazione però è peggiorata - racconta - Proprio l'altro ieri ho chiamato la polizia perché il sabato e la domenica questi signori che dormono allegramente a pochi metri dal nostro ingresso diventano parcheggiatori abusivi, chiedendo i soldi quando qualcuno posteggia l'auto. Sono intervenuti due agenti hanno chiesto i documenti e poi sono andati via, tempo un'ora erano di nuovo lì".

La residente racconta come anche una passeggiata con il cane possa trasformarsi una specie di "slalom tra questi soggetti e tra tutta la sporcizia che si lasciano attorno". Della situazione, come detto, l'amministrazione comunale è stata informata: "Il comune mi risponde di aver preso in carico la segnalazione - aggiunge la residente -ma ad oggi la situazione non cambia. Ogni tanto ci sono pure dei vetri rotti, per non parlare poi delle siringhe. Nessuno fa niente anche se in passato abbiamo fatto anche una segnalazione da parte del condominio. Si spostano un giorno e poi tornano".

Le segnalazioni dei cittadini dai quartieri:

