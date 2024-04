Degrado, risse e coltellate, questa è la notte davanti alla Stazione

La notte davanti alla Stazione di Bologna non è sempre tranquilla. Tra ieri e questa mattina, ad esempio, due nuovi episodi che segnalano testimoni e forze dell’ordine. Entrambi sono finiti in rissa, con dei feriti.

Pugni e sellate

Il primo episodio è delle 22 di ieri sera. “Ho assistito ad una rissa in strada. Ho visto un ragazzo steso a terra e tre ragazzi che lo prendevano a calci e lo picchiavano con il sellino della sua bici, che gli avevano tolto”, racconta Marta, cameriera del Pizza Leggera, locale all’interno della galleria 2 Agosto 1980 di fronte alla Stazione. Ha assistito alla scena da una finestra, mentre era di turno. “Lo stesso ragazzo, credo, poco prima era stato ferito al volto. Per strada, infatti, ci sono ancora tracce di sangue”, aggiunge. “Subito dopo è arrivata l’ambulanza e la persona che era a terra è stata soccorsa e portata in ospedale”.

La seconda rissa nella notte tra due gruppi

Intorno alle 2, invece, c’è stato un episodio più grave davanti al vicino Bar AB Tabacchi. Ad assistere, il barista che copre il turno di notte, dalle 23 alle 7 di mattina, che ha raccontato tutto ai colleghi del turno di mattina.

“Questa notte verso le 2 c’è stata una rissa tra un gruppo di giovani senegalesi e un gruppo di nordafricani che si sono accoltellati tra loro. Non si è capito bene quale fosse il motivo, ma il mio collega del turno di notte ha detto che ha trovato del sangue davanti alle nostre vetrine”, racconta Amin, barista del locale. “Quando sono arrivato alle 7, però, non c’era più nulla” ma "dal racconto del mio collega nela notte ci sono state varie coltellate". Parole confermate anche da un altro dipendente.

Il racconto del barista che ha fatto il turno di notte è stato pesante. E pesante è stato, sempre secondo i suoi colleghi, anche il bilancio della rissa: una persona sarebbe rimasta ferita alla testa, un’altra alla schiena e una terza nella parte posteriore della coscia. Le testimonianze, però, sono confuse e frammentarie.

Un clima difficile ogni giorno

L’unica certezza è che il clima per i commercianti della zona non è facile. “Episodi come questi sono all’ordine del giorno – raccontano Roberta e Anna, che lavorano al vicino Pizza Gourmet - . Noi preferiamo non fare il turno di sera, fino alle 23. Qui le risse, le rapine, gli episodi di violenza non si contano”. Solo due sere fa, infatti, qualcuno ha mandato in frantumi le vetrine della vicina gelateria. “Non so nulla di ieri sera – racconta una dipendente – perché siamo dovuti restare chiusi”.

Anche i dipendenti del vicino negozio di souvenir parlano di spaccio, furti e violenze che avvengono soprattutto di sera, quando la Volante della Polizia che presidia sempre piazza XX Settembre lascia la sua posizione. “Qui ci sono diversi gruppi di spaccio – spiegano – e non è raro che si affrontino tra di loro. Dispiace molto, però, vedere Bologna in questa situazione”.