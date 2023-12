Bivacco di senzatetto in via Belle Arti, i residenti contro il degrado: "Non ci sentiamo sicuri"

Le persone messe più a dura prova dal freddo invernale sono quelle che vivono per strada. Così nei giorni più difficili dell'inverno, ogni anno sono tanti i senzatetto che cercano riparo dal gelo rimanendo sotto i portici. È successo anche in via Belle Arti, in zona universitaria, dove da qualche settimana alcune persone senza una fissa dimora si sono accampate con materassi, sedie e coperte. Una situazione che, pur senza causare gravi disordini, preoccupa i residenti: "Questa zona non è sicura, e questo 'appartamento a cielo aperto' non risolve il problema", ha segnalato un abitante a BolognaToday.

Ogni giorno, prosegue il residente, "tre, quattro persone vivono fisse sotto il portico". Il loro bivacco è formato da materassi, coperte, sedie su cui poggiano i loro oggetti, anche un mobiletto. "A volte tendono delle corde da una colonna all'altra per stendere i panni. Sono persone di diversa età, anziani o uomini di mezza età a cui a volte si aggiungono anche dei giovani che vengono da altre parti della città. Rimangono sdraiate, bivaccano e chiedono l'elemosina ai passanti". Tra senzatetto e residenti o passanti ci sono stati dei momenti di tensione: "Quando una persona ha risposto in malo modo alla richiesta di soldi, uno di loro è andato in escandescenze e ha cominciato a gridare".

I residenti hanno allertato anche le forze dell'ordine e il Comune. L'abitante che ci ha scritto, per esempio, dice di aver inviato una PEC giorni fa alla Polizia locale: "Mi hanno risposto dicendo che controllano la zona e che la questione è seguita dagli assistenti sociali".