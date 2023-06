Movida fracassona in Centro: sotto accusa dehors e consumo di alcol in strada

Movida fracassona in zona Universitaria ancora al centro del dibattito cittadino. Se ne è parlato nel weekend durante un incontro tenutosi nella Sala Cenacolo della Basilica di S. Stefano, alla presenza di una rappresentanza di cittadini facenti capo al “Coordinamento Associazioni e Comitati di residenti del Centro Storico di Bologna” e i parlamentari bolognesi Marco Lisei, Virginio Merola e Andrea De Maria.

"Lo scopo - riferiscono le associazioni cittadine intervenute - era quello di rappresentare ai nostri parlamentari le criticità relative alla residenzialità del Centro Storico di Bologna e di richiedere il loro interessamento per auspicabili interventi legislativi atti a mitigare il disagio e la sofferenza di chi vive in diverse parti della nostra città".

Varie le problematiche emerse: "Dal forte inquinamento acustico notturno che gravi danni arreca alla salute dei cittadini (come del resto dimostrato dalla recente sentenza di Cassazione) - rimarcano i cittadini - ma anche i frequenti incontrollati assembramenti di persone ed al consumo di alcol negli spazi pubblici anche da parte di giovanissimi". Non solo. E' stata anche sottolineata "la necessità di non concedere in futuro, ulteriori proroghe per l’istallazione di dehors covid, in quanto questa prassi ha assunto l’aspetto di un vero e proprio incontrollato abuso di una opportunità temporanea offerta ai commercianti messi in crisi dalla pandemia".

Agli intervenuti al dibattito è stato consegnato un corposo dossier contenente i documenti prodotti dal Coordinamento nel corso del presente mandato amministrativo, relativi alle proposte formulate da Associazioni e Comitati nei frequenti incontri avuti con i rappresentanti del Comune ed a quelli avuti in relazione al processo avviato sull’economia della notte. L’incontro sì è concluso con l’impegno di un prossimo summit, da tenersi dopo l’estate, per approfondire i temi esaminati.