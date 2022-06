Dehors Covid, commercianti Ascom li vogliono prorogati fino all'autunno

Prorogare i dehors-Covid fino al 30 settembre e "prevederne il 100% di esenzione dell'occupazione del suolo pubblico", dal primo luglio fino alla scadenza della concessione straordinaria. Lo chiedono a Bologna Confcommercio Ascom e Confesercenti Bologna, che si rivolgono al sindaco Matteo Lepore e all'assessora al Commercio Luisa Guidone con l'obiettivo, dicono, di "tutelare i pubblici esercizi e trainare la ripresa delle attività commerciali" dopo due anni di pandemia.

Se la possibilità di prorogare al 30 settembre (con sconti o esenzioni) i dehors Covid, la cui scadenza ad oggi è prevista al 30 giugno, è arrivata per iniziativa del Governo e del Parlamento, che ha approvato il decreto legge 21/22, il cosiddetto decreto Ucraina-bis, commenta Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio.

"Strumento fondamentale per la ripresa"

"I dehors-Covid sono stati e sono ancora oggi un alleato importantissimo per i pubblici esercizi che, come tutto il tessuto commerciale della città metropolitana, hanno subito enormi danni in oltre due anni di pandemia. La possibilità data dal Governo Draghi di prorogare la scadenza dei dehors straordinari- sprona Postacchini- è un'opportunità che ritengo il Comune debba cogliere sia per rilanciare le attività commerciali sia per continuare a dare un segnale di vicinanza ai tanti imprenditori colpiti dalla crisi, così come fatto fino a oggi".

Aggiunge Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti: "Estendere a tutto settembre l'utilizzo gratuito del dehors-Covid è l'unico aiuto reale che i Comuni possono concedere ai pubblici esercizi in questa difficilissima fase economica. Molti operatori si sono indebitati per poter restare aperti e, purtroppo, la pandemia impone ancora delle limitazioni. Turisti e consumatori di bar e ristoranti cercano spesso uno spazio all'aperto...".