Piazza Santo Stefano e smantellamento dehors, Fratelli d'Italia: "Sono un deterrente contro il degrado"

Fratelli d'Italia si schiera con i ristoratori di piazza Santo Stefano che dovranno smantellare i propri dehors dalla fine di gennaio. "Una decisione, quella del Comune, che riteniamo profondamente sbagliata e non solo perché provocherebbe un danno economico ai commercianti, ma perché finirebbe col restituire la piazza a quello stesso degrado che l'aveva ridotta a un luogo di spaccio e bivacco non più di 10 anni fa", ammonisce il capogruppo in Consiglio comunale, Stefano Cavedagna. Proprio ieri i gestori dei locali hanno annunciato il ricorso al Tar e una raccolta di firme, sperando comunque in una mediazione con l'amministrazione.

"É noto come la presenza di attività commerciali rappresenti un efficace deterrente contro il degrado, eliminare i dehors da piazza Santo Stefano significa spalancare le porte agli schiamazzi, alla microcirminalità, in sostanza a tutto ciò che contribuisce a peggiorare la qualità della vita dei cittadini. Abbiamo già presentato un ordine del giorno per chiedere di emendare in fase di bilancio questa scelta scellerata e, di conseguenza, di non toccare l'attuale disposizione della piazza", fa sapere il consigliere.

"Quello che ci appare sconcertante è il comportamento della giunta che, nonostante la creazione di un'apposita commissione voluta da Fdi nella quale sono state coinvolte anche le associazioni di categoria in rappresentanza dei commercianti stessi, ha preferito tirare dritto, senza voler sentire alcune ragione", contesta Cavedagna. "Ci rendiamo conto una volta in più di come la giunta Lepore sia tenuta sotto scacco da una parte di sinistra estrema che vorrebbe abbattere l'iniziativa privata e sostenere il bivacco con bonghi e bevande consumati per strada, ma questo non è il modello di città che meritano Bologna e i bolognesi", conclude il consigliere.