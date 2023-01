Piazza Santo Stefano, salvi (almeno per ora) i dehors

Tavolini salvi, almeno per il momento: il TAR dell’Emilia-Romagna si è espresso contro la decisione del Comune di Bologna di togliere gli spazi esterni di alcuni dei locali di piazza Santo Stefano. Il Tribunale Amministrativo ha concesso la sospensiva agli esercenti che avevano impugnato le carte contro l’amministrazione in seguito alla decisione di togliere i dehors concessi durante il periodo pandemico. Il provvedimento giudiziario, giunto perché ‘penalizza’ i locali sul lato sinistro della piazza rispetto agli altri, è però momentaneo: il TAR si esprimerà nel merito il prossimo 3 novembre, data della prima udienza. Fino a quel momento, verosimilmente, i ristoranti e bar della piazza possono tirare un sospiro di sollievo.

Ascom: “Serve dialogo”

"Ci auguriamo che si possa aprire un nuovo scenario per il futuro, basato sul dialogo e sull'ascolto da parte delle istituzioni, delle richieste del mondo imprenditoriale". Così Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom Bologna, commentando la notizia. "La decisione del Tar, che ha dato ragione agli imprenditori e alla nostra posizione iniziale, ha dimostrato che erano fondati i nostri timori e i nostri dubbi sul piano presentato dal Comune in merito alla riorganizzazione di piazza Santo Stefano. Al Comune abbiamo sempre sottolineato le nostre perplessità, anche in un'ottica di tutela dei nostri associati e di tutto il tessuto imprenditoriale cittadino, ma non era stato sufficiente. Il pronunciamento del Tar, invece, ha ribaltato le cose”.

"Su piazza Santo Stefano – continua Tonelli – il progetto organizzativo andrà necessariamente rivisto, partendo dal piano d'area esistente che, come abbiamo sempre sostenuto, è un buon accordo. Tutti abbiamo a cuore il futuro di Bologna e solo lavorando insieme e cooperando possiamo farla crescere, trovando una giusta sintesi tra le esigenze di tutti gli attori in causa, per tutelare imprese, lavoratori e territorio. Senza dialogo e ascolto, infatti, a maggior ragione alla luce di questa pronuncia del Tar, la via giudiziale rischia di diventare la regola da seguire in ogni caso di disaccordo", conclude il direttore di Ascom.