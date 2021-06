Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è tenuta nella mattinata di Sabato 05 Giugno 2021 la visita della Delegazione Militare Brasiliana a Vergato. Alle ore 11:30, presso il Palazzo Municipale, la Delegazione composta dall’Addetto Militare dell'Ambasciata del Brasile a Roma e dal Gonfalone della FEB, portato dall’Assessore dell’Addetto, è stata accolta dal Sindaco Giuseppe Argentieri, dall'Amministrazione comunale e dalle delegazioni delle forze dell'ordine che operano sul territorio. Alle ore 11:45 invece, presso la Sala Consiliare, si è tenuto uno scambio di saluti e doni tra il Sindaco e l'Addetto Militare André Luiz dos Santos Franco, mentre dalle ore 12:00 la cerimonia si è spostata presso il Monumento di Piazza della Pace, per la deposizione delle corone a ricordo dei Caduti di tutte le guerre. Al termine della deposizione il Sindaco e l’Addetto Militare si sono poi fermati a scambiare due parole con alcuni bambini accorsi alla cerimonia ed entusiasmati dalle bandiere e le medaglie presenti. “Ci sono più momenti di ricordo, perché la Guerra è stata un periodo lungo e bruttissimo, che ci auguriamo non viviate mai. Oggi l’Ambasciata Militare del Brasile è qua con noi perché, in tempi di guerra, assieme a tanti italiani ed eserciti, anche l’Esercito brasiliano è venuto qua a combattere per portare la democrazia e liberarci dalla dittatura. Ci hanno aiutato a riportare la pace e soprattutto a determinare una forte attenzione verso gli altri. I monumenti, i cippi e tutti i nomi riportati nelle vie e nelle lastre che vedete nel territorio servono per ricordarci che è una responsabilità di tutti insegnare a voi a mantenere la pace, a non avere dittature, a non fare la guerra. Lo dice anche la nostra Costituzione, dove si dice che l’Italia abiura la guerra. E’ un impegno davvero importante che noi grandi dobbiamo sapervi insegnare e trasmettere. I rappresentanti brasiliani che vedete qui con noi oggi sono nostri amici e il Colonnello è qui a Vergato per la sesta volta. Noi tutti cambiamo e cresciamo, ma ciò che rimane sono la storia, le radici e i sentimenti di amicizia e collaborazione. Sono molto contento che oggi voi bambini siate qua, perché certi momenti si fanno proprio per i più giovani affinché il ricordo resti vivo e impresso nelle menti di tutti” il pensiero rivolto dal Sindaco Argentieri ai bambini presentii. “Il Brasile ha fatto un grande sforzo per essere qui durante la Seconda Guerra Mondiale, per difendere la democrazia e la liberta, due valori che oggi possiamo vivere e festeggiare. Noi tutti dobbiamo mantenere accesa questa fiamma che i nostri militari hanno acceso in passato, alcuni lasciando la propria vita. Speriamo che l’anno prossimo si possa celebrare la storia senza questo incubo della Pandemia, affinché le piazze e i luoghi da ricordare possano essere pieni di bambini e adolescenti, perché sappiano ancor di più la storia. La FEB è passata da Vergato, Castelnuovo, Precaria, Boscaccio e Riola, lasciando traccia della nostra cultura, dove tanti soldati hanno stretto legami di amicizia con la popolazione presente durante la Guerra. A volte senza cibo, a volte senza dimora, con il nostro Esercito che portava costantemente i rifornimenti. Ho parlato con tanti nonni qua in Italia e tutti hanno sottolineato questo profondo legame con noi. Oggi possiamo e vogliamo parlare in libertà proprio grazie a tutti i soldati italiani e brasiliani che hanno combattuto quel nemico nazi-fascista nelle nostre terre. Non possiamo farci privare della libertà da nessuno.” ha concluso il Colonnello Franco. 𝘜𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘵𝘪𝘵𝘶𝘥𝘪𝘯𝘦 𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘷𝘢 𝘢𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘴𝘰𝘭𝘥𝘢𝘵𝘪 𝘣𝘳𝘢𝘴𝘪𝘭𝘪𝘢𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘮𝘰𝘳𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘢𝘳𝘤𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘰𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘢𝘻𝘪-𝘧𝘢𝘴𝘤𝘪𝘴𝘵𝘢, 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯’𝘐𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢 𝘓𝘪𝘣𝘦𝘳𝘢, 𝘋𝘦𝘮𝘰𝘤𝘳𝘢𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘦 𝘜𝘯𝘪𝘵𝘢. 𝘐𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘓𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵à. Roberto Giusti Consigliere delegato allo Sport, all’Innovazione Tecnologica e alla Comunicazione Comune di Vergato