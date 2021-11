Non solo Saga Coffee, in Appennino operai Demm "Senza cassa da quattro mesi"

Non solo la crisi Saga Coffee. In questi giorni riaffiorano problemi anche con una altra storica produzione metalmeccanica Made in Appennino, e cioè la Demm di Porretta. Secondo quanto comuicato dalla Fiom e dalla Fim "i lavoratori, 130 in totale, non stanno ricevendo il pagamento diretto da parte dell’Inps della cassa integrazione ordinaria dal mese di luglio, ovvero da 4 mesi". I lavoratori avrebbero dovuto infatti ricevere l’ammortizzatore sociale a seguito dell’accordo sindacale siglato nel mese di giugno.

“Non riusciamo – dichiariano Fim e Fiom - a comprendere cosa stia succedendo presso l’Inps che possa motivare questo gravissimo ritardo che sta mettendo in grande difficoltà i lavoratori e le loro famiglie. Ricordiamo che ormai da molti anni questi lavoratori non hanno la piena occupazione e molti non hanno risorse per compensare il mancato ricevimento di quanto dovuto come ammortizzatore. Chiediamo un’immediata attivazione del pagamento della cassa integrazione in oggetto. Valuteremo eventuali azioni di protesta per tutelare questi lavoratori già duramente danneggiati”.