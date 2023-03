Con un coltello a serramanico in strada, poi lo nasconde nel parco: 19enne denunciato

Diverse denunce nella giornata di ieri da parte della polizia. Le volanti sono intervenute prima in vicolo Otto colonne, zona San Felice, poi alla Coop del Centro Borgo.

Nel primo caso ad allertare gli agenti, intorno alle 15, la segnalazione di un cittadino che ha visto un soggetto con un coltello rivolto verso un altro uomo. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l'uomo era nelle vicinanze, in un parchetto, in compagnia di una donna e alla vista dei poliziotti ha cercato di nascondere l'arma in una giostra per bambini. Ritrovato subito dagli agenti, si trattava di un coltello a serramanico di 21 cm. L'uomo, un italiano del 2004, è stato denunciato per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

Altre tre persone sono invece state denunciate per tentato furto aggravato in concorso. I tre, cittadini rom di età compresa tra i 17 e i 22 anni, sono stati sorpresi nella Coop del Centro Borgo mentre tentavano di rubare merce nel reparto cosmesi per 450 euro di prodotti.