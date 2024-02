Terza denuncia in pochi mesi: parcheggiatore abusivo ri-pizzicato in fiera

Per la terza volta un 59enne è stato pizzicato dai Carabinieri della Stazione Bologna Navile. Durante un servizio contro i parcheggiatori abusivi, in concomitanza delle giornate di manifestazione, i militari, all’esterno della Fiera, nel pomeriggio di giovedì 1° febbraio, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna, un 59enne italiano, residente in provincia di Palermo, disoccupato, accusato del reato di truffa e inosservanza del foglio di via obbligatorio.

L’uomo è un volto già “noto” ai militari della Stazione Bologna Navile, per le "attività" che puntualmente svolge all’esterno del quartiere fieristico durante lo svolgimento delle manifestazioni.

Verso le ore 16:30 circa, durante la giornata inaugurale dell’evento fieristico “Arte Fiera”, a seguito delle diverse segnalazioni ricevute da viale Al do Moro, la pattuglia della stazione carabinieri di via Cipriani ha raggiunto la zona. Alla vista dei militari. l’uomo ha subito tentato di dileguarsi, ma è stato raggiunto e perquisito.

All’interno della tasca della giacca, i militari hanno trovato 70 biglietti con la scritta “parcheggio posteggio auto” e pochi euro. Nelle vicinanze dell’uomo, i militari hanno individuato due autovetture: sul cruscotto, un biglietto identico a quelli sequestrati.

Da ulteriori accertamenti, i militari hanno appurato che il 59enne, presentatosi come un dipendente della fiera, chiedeva un corrispettivo pari a 10 euro per parcheggiare “regolarmente” le autovetture.

Due denunce in un mese

Il 59enne era già stato denunciato per lo stesso reato l'11 e il 23 ottobre scorsi, sempre in zona fiera.

E' quindi gravato da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bologna ed è stato denunciato anche per non averlo rispettato.