Rame nel babagliaio, l'auto è tra 65 macchine intestate ad un uomo irreperibile

Tre denunce per tre cittadini romeni di 24, 26 e 37 anni che nascondevano una grossa quantità di rame nel bagagliaio dell'auto. Auto che, tra le altre cose, è risultata intestata ad un uomo proprietario di ben 65 vetture e che da due anni è irreperibile.

A scoprirli, gli agenti delle volanti che venerdì sera, dopo le 22, li hanno fermati per un controllo mentre transitavano su via Zanardi. I tre sono stati denunciati per ricettazione in concorso e il 37enne anche perché con sé aveva due cesoie. Il conducente, il giovane 26enne, invece è stato denunciato perché non aveva mai conseguito la patente di guida.