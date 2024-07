Serata movimentata: cinque uomini denunciati dalla polizia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Cinque uomini sono stati denunciati dalla polizia a vario titolo durante le attività di controllo da parte degli agenti impegnati sul territorio nella notte tra ieri e oggi, 19 luglio.

Il primo intervento è stato ad opera di una volante del commissariato Bolognina-Pontevecchio. Attorno alle ore 22.30, in via Ferrarese, gli operatori hanno fermato un’auto con a bordo due italiani di 30 e 32 anni. Nell’auto, gli agenti hanno trovato uno storditore elettrico, una mazza da baseball, un coltello multiuso con una lama di 16 centimetri, un bilancino, un rotolo di carta stagnola e 6 grammi di cocaina. I due uomini sono quindi stati denunciati per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Alle ore 2 della notte, invece, una volante del commissariato di Santa Viola ha fermato due uomini a bordo di una moto in via Zanardi. L’uomo alla guida era uno straniero di 36 anni mentre il passeggero era uno straniero di 29 anni. La moto, dopo un controllo, è risultata rubata a Bologna lo scorso 15 luglio. Per questo gli operatori hanno deciso di perquisire i due uomini. Il 29enne nascondeva nei pantaloni una pistola scacciacani priva del tappo rosso, ma nel momento cui l’agente ha provato a prenderla l’uomo si è rivoltato contro di lui aggredendolo prima con un pugno e poi tentando di scappare. Gli altri poliziotti lo hanno però fermato, nonostante il 29enne si dimenasse e scalciasse nel tentativo di fuga. Terminata la perquisizione, i due uomini sono stati trovati in possesso, oltre che della pistola scacciacani, anche di un coltello a doppia lama e di un cacciavite. Inoltre i due sono risultati gravati da alcuni precedenti giudiziari: il 36enne aveva condanne per furto, truffa, violenza sessuale di gruppo, danneggiamento, falsa attestazione e ricettazione, mentre il 29enne è risultato gravato da pregiudizi per i reati di furto aggravato, porto d’armi od oggetti atti ad offendere. I due sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere e ricettazione in concorso, e il 29enne anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Infine, l’ultimo intervento della notte è stato ad opera di una volante del commissariato Due Torri-San Francesco. Attorno alle ore 5 della mattina, un uomo di 36 anni, straniero, è stato fermato mentre era alla guida di un motorino. Mezzo che è risultato rubato due giorni fa, e infatti l’uomo non aveva con sé neanche il libretto di circolazione. Inoltre, l’uomo è risultato irregolare sul territorio e già gravato da un ordine di espulsione da parte del questore, oltre che da precedenti per reati in materia di immigrazione e contro il patrimonio. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e sanzionato per guida senza patente, ritirata nel 2017.