Mehdi mostra i lividi prima dell'arresto: "Questo per l'ambasciatore italiano in Iran" | VIDEO

La denuncia a novembre in un video mandato ad un amico, ora in rete

Poco prima dell'arresto, a novembre, Mehdi aveva girato un video per denunciare le violenze subite durante una manifestazione in Iran. "Questo è per l'ambasciatore italiano", dice sorridendo, inviandolo ad un amico.

La denuncia circola ora in rete dopo la sua morte. Mehdi Zare Ashkzari, 31 anni, è morto dopo 20 giorni di coma a seguito di brutali torture subite nel carcere in cui era stato arrestato per aver preso parte alle manifestazioni di protesta che da mesi agitano il suo Paese.

Ieri la manifestazione di solidarietà davanti al Rettorato dell'Alma Mater, dove Mehdi studiava Farmacia.