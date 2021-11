Dottoressa non vaccinata al lavoro come nulla fosse: denunciata per esercizio abusivo

Denunciata per esercizio abusivo della professione una neuropsichiatra che esercitava a Bologna città: scovata grazie ai controlli anti-covid dei Nas. Non vaccinata, continuava a ricevere pazienti nel suo studio, dove è stata trovata dai Carabinieri: per lei è scattata una denuncia in flagranza. Era già stata sospesa la scorsa estate.

Questo mentre la risalita dei contagi (oltre all'avvicinarsi delle festività) fa scattare delle nuove regole: stretta della prefettura di Bologna sulle manifestazioni. Il Prefetto Ferrandino ha adottato una direttiva con la quale sono state individuate le zone che saranno off-limits alle pubbliche manifestazioni, che rientrano nel perimetro del “Centro Storico”, compreso tra le Mura cittadine (ovvero: Porta Lame, Porta San Felice, Porta Sant’Isaia, Porta Saragozza, Porta San Mammolo, Porta Castiglione, Porta Santo Stefano, Porta Mazzini, Porta San Vitale, Porta San Donato, Porta Mascarella, Porta Galliera).