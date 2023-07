Pelle al sole, rischi e prevenzione: "Evitare le ustioni oggi significa non ammalarsi domani"

Estate, mare e soprattutto sole. Ma come esporsi correttamente ai raggi solari? Le buone pratiche per l'esposizione al sole sembrano scontate e i consigli sempre gli stessi, eppure ogni anno non si contano le ustioni e gli eritemi che mettono a dura prova la nostra pelle non solo nel breve, ma anche nel lungo termine. Bianca Maria Piraccini, che è direttrice dell’Unità operativa di dermatologia dell’Ircss Sant’Orsola di Bologna, spiega chiaramente quali sono i rischi che corriamo per non rinunciare alla tintarella o semplicemente per distrazione, dimenticanza, superficialità: "Ormai lo sappiamo, il sole fa bene ma può anche fare male. Fa bene all'umore e alla vitamina D (utilissima per il nostro organismo), ma esporsi alle radiazioni ultraviolette comporta anche dei rischi, così come dimostra la produzione di melanina che funge da scudo per le radiazioni che danneggiano le nostre cellule. Il rapporto diretto fra esposizione in quantità agli UVA e tumori della pelle è ormai provato".

Quali sono le cose che tutti sanno, ma che poi alla fine in pochi forse mettono in pratica?

"Dalle 11.00 alle 16.00 sarebbero le ore da evitare per l'esposizione al sole. Cappelli e occhiali sono fondamentali perché non dobbiamo dimenticare che anche l'occhio è un tessuto molto delicato. Vanno usate le creme protettive e non gli oli solari senza filtri o quei prodotti che esaltano l'abbronzatura (come la birra per esempio) che sono invece assolutamente da dimenticare. Ci si colora un pochino più lentamente certo, ma senza cruentare con un'infiammazione la pelle, cosa che non è affatto salutare (e neppure bella)".

Gli effetti più frequenti del sole sulla nostra pelle?

"Il foto invecchiamento e l'aumentato rischio di tumori della pelle sono gli effetti a lungo termine. Nell'immediato bisognerebbe non ustionarsi e l'eritema che ne deriva altro non è che un'infiammazione che ci dice che ci siamo esposti troppo ai raggi del sole. A seguire c'è la desquamazione, ma possono presentarsi anche sintomi più importanti".

Quali sono gli effetti collaterali dell'esposizione al sole sulla pelle che non vanno presi sotto gamba e per i quali è consigliabile rivolgersi a un medico?

Gli effetti che ci devono mettere in allerta sono per esempio le bolle che contengono liquido e che sono il segno che la nostra pelle si è 'scollata', come per una vera e propria ustione. Bisogna consultare un dermatologo o un medico, per farsi prescrivere una crema lenitiva e nel frattempo magari vanno fatti degli impacchi di acqua fredda per decongestionare le aree più colpite. La pelle in questo caso ha subito un danno e le ustioni solari possono essere sia superficiali che importanti, come una sorta di erosione. Il punto è che se ci riesponiamo al sole quella parte di pelle si pigmenta in modo diverso (iper pigmentazione o ipo pigmentazione): non scottarsi serve insomma sia per la salute sia per la cosmesi".

Proteggersi dai raggi del sole anche in città?

"C'è da fare un distinguo. Per quello che riguarda un piccolo giro all'aperto possono bastare le creme idratanti con filtro solari, soprattutto nelle stagioni invernali e primaverili, ma in estate e se il giretto si trasforma in passeggiata allora meglio optare per un buon filtro solare e un cappellino perché anche la testa deve essere protetta soprattutto per chi soffre di calvizie perché il cuoio capelluto è bersagliato in modo verticale dai raggi ultravioletti e quando vediamo quella cute del capo macchiato, ecco, è il segno della malfunzione della pelle dopo un'esposizione solare".

Scuri e dorati a tutti i costi: gli autoabbronzanti fanno male? Hanno qualche effetto collaterale?

"Gli autoabbronzanti non fanno assolutamente male e sono prodotti testati chimicamente per non dare allergie, per non essere assorbiti e per non dare tossicità. Spesso il colorito che deriva dal loro utilizzo vira sul carota e questo può non essere esattamente l'effetto estetico desiderato. Si tratta di creme pigmentate che si asciugano sulla pelle e il pigmento si deposita sulla pelle rimanendo più o meno adeso alle cellule morte, allo stato corneo. Se rimane poco adeso con il lavaggio va via se no se ne va mano a mano che la pelle si desquama".

Quali sono i punti del visto e del corpo più a rischio?

"Quelli più esposti come le labbra inferiori, il naso e le guance. Anche le orecchie".

Quali sono allora le creme e le protezioni giuste?

"Dipende dal nostro fototipo, che è una sorta di carta di identità della pelle. Noi italiani generalmente siamo un fototipo tre. Bene una 50+ che può eventualmente essere ridotta a una 30+ quando abbiamo già un po' di abbronzatura. Al giorno d'oggi ormai ci sono creme, spray, mousse e anche oli: basta scegliere la modalità più pratica a seconda che si faccia sport o altro...la cosa importante è usarla e rinnovarla spesso, sicuramente quando ci si fa il bagno".