Deruba viaggiatori che dormono sui treni, 21enne nei guai

Attendeva che l’ignaro viaggiatore si addormentasse, per poi derubarlo di soldi, telefonini e in un caso anche di un costoso monopattino elettrico. Era il modus operandi di un rapinatore di 21 anni, cittadino senegalese, individuato dalla Polfer dopo un'articolata indagine, responsabile di diversi furti, tutti commessi tra luglio e agosto su treni regionali in riviera.

L'uomo, residente nel Ravvenate, dopo essersi assicurato la refurtiva, scendeva al volo dal treno durante le fermate, facendo perdere le proprie tracce.

"L’attività d’indagine – comunica la Polizia – svolta attraverso una minuziosa visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza a bordo dei treni, con i moderni sistemi telematici di riconoscimento facciale e con la provvidenziale collaborazione delle vittime, ha consentito di ricostruire le modalità e gli spostamenti dell’autore dei reati".

Il senegalese, rintracciato durante uno dei servizi di appostamento predisposti, è stato denunciato in stato di libertà e dovrà ora rispondere dei numerosi furti davanti all’Autorità giudiziaria.