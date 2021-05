Derubato al semaforo mentre aspetta il verde, automobilista nota la scena e chiama la polizia

Era fermo in attesa di attraversare la strada al semaforo davanti alla stazione, su viale Pietramellara, quando due persone si sono avvicinate e, senza che lui se ne accorgesse, gli hanno sfilato il portafogli dalla tasca, per poi allontanarsi verso via Amendola.

Il tutto è successo ieri intorno alle 13 ma un automobilista, fermo anche lui al semaforo, ha notato la scena e ha allertato la polizia.

Grazie alle descrizioni e alle indicazioni della via di fuga fornite al telefono, le volanti dell'Ufficio prevenzione generale soccorso pubblico sono riuscite ad individuare e fermare uno dei due soggetti in via Boldrini. L'uomo, I.S., kosovaro del 1962, è stato trovato in possesso del portafogli appena rubato ed è stato riconosciuto dal richiedente. A quel punto gli operatori, tramite i documenti presenti nel portafogli, hanno potuto rintracciare e contattare la vittima, un italiano di 48 anni affetto da problemi di deambulazione. La vittima ha confermato di non essersi accorto del furto e il portafoglio gli è stato restituito. L'autore del fatto, già pregiudicato per reati dello stesso tipo, è stato tratto in arresto per furto pluriaggravato in concorso con ignoti e verrà sottoposto a convalida.