Paura alla Dozza, detenuto dà fuoco al materasso nella sezione covid

Grave episodio accaduto nella serata del 26 marzo, nella sezione dedicata alla quarantena covid, dove un detenuto di origine italiana ha dato fuoco al materasso che ha sprigionato un denso e asfissiante fumo nero.

Tempestivo è stato l’intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria che hanno evitato il peggio. Il detenuto è stato trovato quasi privo di sensi, dopo essere stato rianimato, è stato condotto d’urgenza presso l’ospedale, dove si trova ricoverato.

Negli stessi momenti la sezione detentiva è stata evacuata per far defluire il fumo e arieggiare gli ambienti. Fortunatamente nel giro di un'oretta la situazione è tornata alla normalità. In base a quanto riportta il Sindacato di Polizia Penitenziaria, Sinappe, sembra che alla base del gesto ci siano motivi di disagio personale, acuiti dal periodo di isolamento sanitario.