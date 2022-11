Diabolik 2 in anteprima nazionale nelle sale della Cineteca di Bologna

Anteprima nazionale a Bologna per "Diabolik 2 - Ginko all'attacco!", film dei Manetti Bros girato in città. Il film approderà nelle sale il 17 novembre ma la produzione, la distribuzione e la film commission dell'Emilia-Romagna ha organizzato l'anteprima nazionale a Bologna per martedì 15 novembre. La proiezione sarà nelle due sale del Lumière in Piazzetta Pier Paolo Pasolini.

Il film

Nuova avventura del genio del crimine Diabolik (interpretato, dopo l’abbandono di Marinelli, da Giacomo Gianniotti) e dell’ammaliante Eva Kant (Miriam Leone, ancora più a suo agio nella parte). Il celebre ladro dagli occhi di ghiaccio e la sua complice dovranno vedersela con un ispettore Ginko (Valerio Mastandrea) mai come stavolta determinato a fermarli. In questo secondo capitolo la diva Monica Bellucci veste i panni di Altea, l’eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna anticonvenzionale dal carattere forte e dal grande carisma. Dietro la macchina da presa, come sempre, gli scatenati Manetti Bros.