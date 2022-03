Diabolik, al via le riprese. Centro 'blindato': "Qualche disagio, speriamo anche divertimento" | VIDEO

Spari e inseguimenti oggi e domani - 7 e 8 marzo - nel pieno centro di Bologna. La città turrita si trasforma per due giorni infatti in Clerville, per fare da sfondo al set del sequel di Diabolik, il mitico film dei Manetti Bros.

Per l'occasione nel cuore del capoluogo emiliano cambierà la viabilità: diverse le zone chiuse al traffico e i bus deviati. Si prospettano disagi dunque alla circolazione e anche ai posteggi, già sparuti nel centro. Come hanno lamentato nei giorni scorsi soprattutto chi vive nella zona centrale.

I registi - in occasione della presentazione del progetto - avevano messo le mani avanti, chiedendo appunto ai bolognesi di pazientare e ringraziandoli per l'accoglienza dimostrata anche durante le riprese del primo Diabolik girato all'ombra delle Due Torri ed uscito lo scorso anno.

Il cuore pulsante della macchina cinematografica sarà tra la zona di via Marconi e quella di piazza dei Martiri, set anche in via dei Mille e via Don Minzoni: per questo il Comune ha emanato una ordinanza che vieta la circolazione nelle strade interessate e nelle laterali e introdotto diverse direzioni obbligatorie in zona.

Via Marconi sarà chiusa al traffico (in gran parte) solamente lunedì, mentre piazza dei Martiri, via Don Minzoni, via Amendola e via dei Mille saranno off limits nei due giorni. Sarà pero' sempre garantita la circolazione a piedi sotto i portici e l'accesso ai civici, oltre che lo svolgimento delle attività commerciali. Saranno invece dirottate ben 48 linee bus, per le quali si rimanda alle indicazioni di Tper.

"Vi promettiamo che così tanto le p... non le romperemo più", aveva scherzato il regista Marco Manetti nei giorni scorsi, anticipando l'evento insieme all'assessore alla Mobilità Valentina Orioli e al direttore della Cineteca Franco Farinelli. "Stiamo per bloccare un po' le strade bolognesi- dice il regista a fianco del fratello Antonio- e, ringraziando i bolognesi per come ci accolgono, stiamo chiedendo loro un po' di pazienza...Girare in centro, tra inseguimenti e colpi di arma da fuoco.. "creerà qualche disagio ma speriamo che sia anche condito dal divertimento".

Non solo divertimento. Come ha ricordato Fabio Abbagnato della Film commission emiliano-romagnola sarà forte l'impatto sull'economia locale: i due film, sottolinea, "significano tre milioni di euro di ricaduta sul nostro territorio".