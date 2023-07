Dieta a colori, l'estate detox è rossa: "Vitamine e antiossidanti, bene le acque funzionali da fare a casa"

Il colore di questa estate è il rosso. No, non parliamo delle stagioni dell'armocromia, ma di salute alimentare: come approfittare delle vacanze, della frutta e della verdura di stagione come anche di una ritrovata lentezza per migliorare il nostro rapporto con il cibo e con l'organismo? La nutrizionista Sabrina di Ceglie, che insieme ai colleghi Silvia Avino e Ida Trupo è parte del team Zerocalorie, torna a parlare di colori a tavola, come se la dieta andasse dipinta e le tonalità mescolate in modo da poter migliorare la qualità della vita partendo proprio dalla tavola: "Mangiare a colori fa bene non solo alla mente, ma soprattutto alla salute".

Abbiamo bisogno di novità e creatività anche per metterci a dieta. Quale schema possiamo adottare per approfittare del periodo estivo e rimetterci in forma?

"Per l’estate 2023 propongo un detox a colori (guarda caso) e il colore dell’estate per eccellenza è il rosso. È molto importante che la nostra alimentazione sia sana, bilanciata e a colori. Mangiare a colori è necessario ad assicurare nutrienti protettivi per le nostre cellule.

Il rosso è il simbolo dell’energia, della forza e della vitalità ed è associato alla presenza di numerose sostanze quali vitamine e antiossidanti che offrono molti benefici per il nostro corpo. Infatti, i cibi rossi, ricchi di Licopene (il carotenoide che conferisce il colore rosso, importante nel prevenire il tumore alla prostata), antociani, Vitamina C e di carotenoidi precursori della vitamina A, svolgono numerose azioni. Antiossidante: come licopene (antociani e vitamina C, vitamina A che aiutano a combattere i radicali liberi, riducono l'infiammazione e proteggono le cellule. Protezione cardiovascolare: il licopene, infatti aumenta la perfusione ematica grazie alla sintesi di Ossido Nitrico. Supporto al sistema immunitario: la vitamina C stimola la produzione di globuli bianchi, che combattono le infezioni nel corpo".

Possiamo fare qualche esempio di alimenti rossi?

"Fra i cibi rossi ricordiamo ortaggi, legumi e frutta tipicamente estiva. I pomodori sono ricchi di licopene; i peperoni rossi ricchissimi di vitamina C (4 volte di più dei pomodori) e con bassissimo apporto calorico. Inoltre, i peperoni sono ricchi di fibra; che aiutano il corretto transito intestinale. Lenticchie e fagioli rossi, ricca fonte di proteine di origine vegetale apportano aminoacidi simili a quelli della carne.

Peperoncini rossi: ricchi di capsaicina, che favorisce la digestione, presenta proprietà vasodilatatrici e anticolesterolo ormai riconosciute in ambito scientifico. A esse si aggiunge l'azione della vitamina B3 o PP (fondamentale per la pelle ed e per la digestione degli alimenti) e della vitamina E, importante antiossidante. Per questi motivi il peperoncino è utilissimo nella prevenzione dell'arteriosclerosi.

Fragole: sono i frutti rossi più ricchi di vitamina C, fibre e antiossidanti. Ciliegie e amarene: antociani, antiossidanti hanno un elevato contenuto di vitamina A. L’anguria contiene la vitamina A e la vitamina C e rappresenta un aiuto naturale contro le malattie cardiache anche grazie alla citrullina (aminoacido precursore dell’arginina, importante nell’ossigenazione dei tessuti). Il suo basso indice glicemico e l’elevato contenuto di acqua, la rendono ideale anche nei casi in cui si voglia controllare il peso corporeo. Pompelmo rosso: contiene licopene, vitamina C e fibre. Bacche di goji: sono ricche di antiossidanti, vitamina C e vitamina A".

Qualche indicazione per alleggerire l’alimentazione e detossificare?

"Ecco le regole da seguire: ridurre i cibi troppi salati e in alternativa abbinarli alla frutta in piccole dosi sotto forma di finger-food (come li proporrò nella ricetta); preferire pesce e carni magre; abbondare con acqua e sali minerali per evitare di acuire l’infiammazione cellulare dovuta all’accesso di calore.

Molto importante inserire nella propria alimentazione delle acque funzionali. Facciamo un esempio consigliando di aggiungere in 1,5 litri di acqua: 1/4 di ananas a cubetti e 1 gambo di ananas, 1 lime ben lavato, asciugato e tagliato a fettine sottili, 5 foglie di basilico bucherellate in più punti con uno stuzzicadenti (detossicazione reni); 1 cucchiaio di zenzero grattugiato, la scorza di 1 limone o arancia non trattati, 1 stecca di cannella spezzata, 5-6 foglie di menta bucherellate in più punti con uno stuzzicadenti (detossicazione fegato).

È importante ricordare che un'alimentazione equilibrata dovrebbe includere una varietà di cibi di diversi colori per assicurarsi di ottenere una gamma completa di nutrienti. Oltre ai cibi rossi, dovresti includere anche cibi di altri colori, come quelli verdi, gialli, arancioni, blu/viola e bianchi".

Gli aperitivi d'estate sono immancabili. Ci dà un’idea originale, fresca e leggera per azzerare i sensi di colpa?

"Ecco un’idea colorata e velocissima da realizzare, senza fornelli e troppe preparazioni. Potrete preparare questo piatto per un simpatico aperitivo o come antipasto per una cena estiva. Il gusto fresco e dolce dell’anguria, in contrasto con il sapore deciso della feta, sarà un’accoppiata perfetta!"

La ricetta di Sabrina Di Ceglie per l'aperitivo estivo:

Ingredienti:

• 100 gr di Feta

• 2 fette di anguria

• qualche foglia di valeriana

• 1 cucchiaino di sciroppo d’agave

• 1 cucchiaino di semi di sesamo

Preparazione:

Tagliate un paio di fette di anguria, non troppo sottili, togliete tutti i semi e riducetele in rettangoli spessi un paio di cm. Tagliate la feta a quadrotti e componete le tartine di anguria con il formaggio e qualche foglia di valeriana. Annaffiate gli stuzzichini freschi con qualche goccia di sciroppo d’agave e semi di sesamo.