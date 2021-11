Rifiuti centro storico, via il porta a porta. Hera: "Pronti a variazioni"

Superamento della raccolta porta a porta nel centro storico allo studio, come promesso dal sindaco Matteo Lepore in campagna elettorale.

Primo faccia a faccia in programma mercoledì 10 novembre, tra Hera e l'assessore Simone Borsari, che tra le sue deleghe ha i lavori pubblici, la protezione civile, la toponomastica e, appunto, la manutenzione e la pulizia della città,

"Si è appena insediato il sindaco e abbiamo cominciato a organizzare alcuni appuntamenti - conferma Franco Fogacci, direttore centrale dei servizi ambientali di Hera, questa mattina a margine di una conferenza stampa in aeroporto- il prossimo lo avremo il 10 novembre con l'assessore Borsari per parlarne. Ci conosciamo e vediamo cosa vuole fare il Comune: noi siamo a disposizione". Il dirigente Hera ricorda che "ogni tipologia di raccolta ha dei pro e dei contro. Noi siamo i gestori, non abbiamo preclusioni di sorta. Quindi siamo a disposizione delle varie amministrazioni comunali per sentire quali sono i loro desiderata e cercare di soddisfarli al meglio. Quello che stiamo facendo a Bologna è quello che è emerso come fabbisogno ottimale per il centro storico, perchè si riesce a raggiungere livelli di raccolta differenziata importanti: siamo oltre il 71% oggi in centro. Se il Comune vuole provare a fare qualche altra variazione, siamo pronti", afferma Fogacci. (dire)