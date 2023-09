Una parte dell’archivio dell’Archiginnasio sarà digitalizzato

La Giunta comunale ha approvato l’accordo con la Regione Emilia-Romagna per la digitalizzazione di oltre 400mila tra periodici storici e memorie storiche conservati all’interno della biblioteca dell’Archiginnasio. Per farlo, verranno utilizzati dei fondi PNRR relativi all’obiettivo "Digitalizzazione del patrimonio culturale". Come si legge nella nota diffusa dal Comune, sono state “identificate per la digitalizzazione 114 testate, le più antiche risalenti alla fine del Settecento, testimonianza dei rilevanti cambiamenti politici e sociali che interessarono la città tra Otto e Novecento, per un totale stimato di 415.000 acquisizioni digitali".

"Il progetto - continua la nota - persegue importanti obiettivi di valorizzazione e conservazione: promuove infatti un ampliamento del bacino di fruizione, consentendo la consultazione online in remoto; garantisce la sopravvivenza del contenuto informativo di esemplari spesso caratterizzati da difficili condizioni di conservazione, conseguenti alle frequenti consultazioni passate, aggravate dagli aspetti materiali specifici, quali la fragilità della carta impiegata per la realizzazione dei giornali ottocenteschi, preservando così gli originali”.

I periodici che verranno digitalizzati saranno di stampo politico, risalenti fino al Settecento, come il Giornale de' patrioti del dipartimento del Reno della Repubblica Cisalpina (1798) e Il monitore di Bologna (1859-1876); di tipo economico, come L'agricoltore: bollettino del Comizio agrario di Bologna e Vergato (1870-) e Giornale di agricoltura, industria e commercio del Regno d'Italia (1864-1887); di argomento letterario e artistico come Rivista felsinea: giornale dei teatri, letteratura, mode, varietà; Il petroniano: periodico storico, istruttivo, popolare e Don Chisciotte: periodico politico letterario quotidiano; di stampo satirico e umoristico, come Il Papagallo. Giornale colorato, politico, umoristico; La rana. Giornale umoristico con caricature e disegni a colori e Il Mulo: periodico settimanale anticanagliesco.