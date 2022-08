Sarti, Marcheselli, il dialetto, la Filuzzi: ecco la notte di Ferragosto che parla bolognese | VIDEO

"Dino e Nildo, la storia continua": in Piazza Maggiore un grande evento per ricordare due dei più importanti ambasciatori della cultura bolognese nel mondo

È una notte di Ferragosto nel segno della cultura popolare: Bologna Estate ha acceso Piazza Maggiore con una festa tutta bolognese, nel segno di Dino Sarti. Lo storico cantante, cabarettista e chansonnier bolognese è stato ricordato con un evento all’insegna della musica popolare tipicamente bolognese. Presente all’evento Sergio Parisini, compositore, musicista e storico compagno di Dino Sarti, con il quale ha condiviso il palco di Piazza Maggiore per ben undici volte. Oggi, per Parisini, è stata la dodicesima e “la più emozionante” ha commentato visibilmente commosso accompagnato dagli applausi di una piazza piena in ogni ordine di posto. In apertura dell'evento, Parisini è stato inoltre premiato con una speciale pergamena da Elena Di Gioia, delegata alla Cultura del Comune di Bologna.

Ad organizzare la serata, dedicata nella sua seconda parte anche ad un altro storico musicista bolognese, l’inventore della Filuzzi Leonildo Marcheselli, è stato Romano Treré, curatore dell’immagine di Sarti e fondatore dell’associazione “Amici di Dino Sarti”. Sul palco di “Dino e Nildo, la storia continua” – questo il nome della serata che ha chiuso il programma la rassegna Cinema sotto le stelle – le canzoni di Sarti sono state interpretate da Franz Campi, Cristiano Cremonini, Sergio Fanti e Cristina Matta sotto la direzione di Mauro Malaguti, conduttore della serata.