Dipendenti La Perla, canti davanti al Ministero: "Son passati 4 anni ed è tutto da rifar" | VIDEO

Non solo bandiere e striscioni, ma anche canti per le lavoratrici dello storico marchio bolognese

Sono arrivate in un centinaio con striscioni, bandiere e anche un po' di ironia. Sono le lavoratrici de La Perla, lo stotico marchio bolgonese di lingerie di lusso, che hanno manifestato a Roma davanti alla sede del Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'allarme sullo stato dell'azienda era ri-partito i primi di agosto, quando l'azienda, in mano al al Fondo olandese Tennor, con sede a Londra, controllato dal finanziere tedesco Lars Windhorst, non aveva pagato gli stipendi in "palese violazione degli impegni assunti dalla proprietà con le Istituzioni, Regione in primo luogo, e con i sindacati”, avevano tuonato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'asessore allo Sviluppo economico, Vinenzo Colla.

"Lasciare le dipendenti della Perla senza stipendio è l’ennesima conferma, se mai ce ne fosse stato bisogno, dell’inaffidabilità della proprietà - aveva dichiarato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore - mancano ad oggi un piano industriale e una strategia imprenditoriale. Manca soprattutto la consapevolezza del danno irreversibile che una gestione aziendale dissennata rischia di produrre a un marchio che finora ha mostrato di mantenere la credibilità costruita nel tempo".

"La Città metropolitana, insieme alla Regione Emilia-Romagna, ha scritto poche settimane fa al titolare del Ministero delle imprese e del Made in Italia, Adolfo Urso, sollecitando l’attivazione di un tavolo presso il Mimit, a fronte dell’indisponibilità mostrata dalla Tennor nei tavoli locali convocati nei mesi scorsi. Sono in ballo 350 posti di lavoro e un’esperienza imprenditoriale di prestigio. Nessuno pensi di potere giocare con le vite di queste lavoratrici - si leggeva in una ìnota della Città Metropolitana di Bologna - e con la serietà del sistema di relazioni istituzionali e industriali del nostro territorio”.

(Foto e video Facebook)