Diritto all’abitare, dalla Regione 140 milioni per famiglie in difficoltà

Ingente impegno da parte della regione Emilia-Romagna per il diritto all’abitare: un investimento di 140 milioni di euro, divisi tra fondi regionali e fondi PNRR, per garantire un tetto ai nuclei familiari maggiormente in difficoltà. “Il tema è di grande rilevanza e ci sta molto a cuore – dice l’assessora alla Casa Barbara Lori nella conferenza stampa nel palazzo della regione in viale Aldo Moro –. Il quadro che i territori ci restituiscono ci preoccupa e dobbiamo e vogliamo dare risposte concrete”. Diverse le misure messe in campo dalla regione: la prima riguarda la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) attualmente sfitti che potranno essere riassegnati grazie ai 10 milioni del Programma regionale Erp. C’è poi l’impegno sul fronte affitti con il Patto per la casa e con il Fondo per la rinegoziazione degli affitti. Il primo prevede un investimento di 4,6 milioni di euro destinato ad enti, individuati da Comuni o Province, che possano gestire il patrimonio edilizio privato per fornire garanzie ai proprietari (come le garanzie per morosità) e agevolare l’avvicinamento tra domanda e offerta. Il fine è quello di aumentare l’offerta di soluzioni abitative a canone calmierato, andando incontro sia agli affittuari (che potranno risparmiare fino a 2mila euro all’anno) sia ai proprietari di immobili (che godranno delle garanzie offerte dalla Regione).

Il Fondo per gli affitti, invece, prevede la cifra di un milione di euro per richiedere uno “sconto” sull’affitto, per un risparmio fino a 1.500 euro annui.

A questi interventi si aggiungono i 124 milioni di finanziamento da parte del Fondo complementare del PNRR per il programma “Sicuro, verde, sociale”: 56 interventi di riqualificazione complessiva di edifici Erp che coinvolgeranno 910 alloggi in tutto il territorio. Il programma, dal 2020-2021 in poi, ha reso possibili interventi di recupero per 359 alloggi in tutto il territorio metropolitano di Bologna, per un totale di spesa di oltre 5milioni e 200mila euro.

Allarme affitti

“Sono misure per un pacchetto da 140 milioni di euro – dice il governatore Stefano Bonaccini, presente alla conferenza stampa –. Questi soldi garantiscono interventi per persone in difficoltà, con un ISEE fino a 17mila euro, oltre alla fascia grigia che arriva fino ai 35mila euro. Vogliamo tenere il meno possibile vuoti alloggi che possono essere utilizzati”.

Bonaccini lancia poi l’allarme sul tema affitti: “Il Fondo al momento è stato azzerato. Lo scorso anno il Governo aveva messo in campo 34 milioni di euro, più i nostri 5 milioni, per un totale di 40 milioni. Il Governo adesso deve rifinanziarlo: porterò il problema anche in conferenza delle regioni la prossima settimana perché serve richiamare l’attenzione di tutte le parti politiche con un grido di allarme e di dolore. Senza quei soldi sarebbero colpite le persone meno abbienti e che più ne hanno bisogno”.

“Per quest’anno – sottolinea Lori in riferimento al tema – la regione ha stanziato due milioni di euro, con la possibilità però di incrementare il fondo nella seconda parte dell’anno, così come è successo lo scorso anno. Speriamo che l’aiuto del Governo arrivi: 34 milioni in meno rispetto allo scorso anno significano una dimensione finanziaria molto significativa che noi non potremmo eguagliare”.